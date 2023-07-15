Promosikan Judi Online di Medsos, Tiga Pemuda Ditangkap Polisi

PALEMBANG - Subdit V Siber Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menangkap tiga orang pemuda yang mempromosikan judi online melalui media sosial.

Ketiga pemuda tersebut yakni DR (23) dan MSA (19), warga Tanjung Menang Kelurahan Tanjung Menang, Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, serta DAN (28), warga Jalan Setia Kawan Perum Novo Residen, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami Palembang.

"Para pelaku ini menyebarkan konten yang berisikan perjudian melalui beberapa platform media sosial yang dikelolanya," ujar Wakil Direktur Ditkrimsus Polda Sumsel, AKBP Putu Yudha Prawira, Jumat (14/7/2023).

Dari pengakuan tersangka, lanjut AKBP Putu, ketiga muda-mudi tersebut sudah melakukan kegiatan penyebarluasan konten perjudian online sejak Januari 2022.

"Mereka memposting dan mempromosikan konten situs judi online tersebut ke akun Facebook. Apabila ada orang yang berminat untuk bermain judi, maka akan diarahkan menggunakan situs tersebut," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku ternyata memposting sebanyak 17 situs judi online slot di media sosial dan setiap hari harus ada postingan di media sosial yang mereka buat.

"Setiap harinya para pelaku ini harus memposting minimal 50 konten di 11 akun Facebook itu, lalu mereka juga mengomentari postingan tersebut layaknya seperti promosi," jelasnya.