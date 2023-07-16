Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Intel Kopassus Nyamar Jadi Tukang Durian Masuk Sarang GAM, Sempat Ditempeleng

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:04 WIB
Kisah Intel Kopassus <i>Nyamar</i> Jadi Tukang Durian Masuk Sarang GAM, Sempat Ditempeleng
Kopassus. (Foto: TNI AD)
A
A
A

KOPASSUS atau Komando Pasukan Khusus tak diragukan lagi kemampuannya. Rela menyamar demi bisa masuk ke sarang musuh, meski harus bertaruh nyawa guna menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Salah satu ujung tombak TNI dalam perang Aceh adalah aktivitas intelijen yang berhasil masuk ke dalam lingkaran pusat kekuasaan GAM. Dikutip dari buku Koppasus untuk Indonesia karangan Iwan Santosa E.A Natanegara, ialah Sersan Badri (bukan nama sebenarnya).

"Saya pernah menyamar jadi tukang durian yang mengirim dagangan dari Medan ke Lhokseumawe," ujar anggota Sandi Yudha Kopassus itu.

 BACA JUGA:

Selama perjalanan tersebut, dirinya harus melewati pos penjagaaan dan pemeriksaan aparat. Saat melintas, dirinya kerap kali diminta jatah durian.

"Saya beri dua buah durian justru dimarahi lalu ditempeleng. Katanya, kalau untuk GAM pasti saya memberi banyak. Di sini ada satu peleton anggota yang berjaga, mana cukup kalau cuma dua buah durian?" katanya.

BACA JUGA:

Sedih, Sintong Panjaitan Ingin Menangis Lihat Prajurit Kopassus Lepaskan Baret Merah 

Bukan tanpa alasan Badri melakukan penyamaran. Dengan situasi konflik saat itu, sulit untuk masuk ke dalam masyarakat Aceh yang trauma akibat konflik berkepanjangan. Sehingga, dirinya menyamar sebagai tukang buah Aceh perantauan.

Menjadi tukang buah membuat Badri leluasa untuk bergerak dari Medan, Sumatera Utara, Lhokseumawe di Aceh Utara untuk menjalankan bisnis buahnya yang mengantarnya masuk ke sarang GAM. Prosesnya sangat panjang untuk bisa mendapatkan kepercayaan GAM.

