Presiden Jokowi Akan Lantik Menteri dan Wamen Baru Besok, Siapa Saja?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019 - 2024, Senin 17 Juli 2023, besok.

Hal ini diketahui dari undangan yang beredar dari Menteri Sekretaris Negara untuk menghadiri pelantikan Menteri dan Wamen di Istana Negara.

"Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019 - 2024 oleh Presiden Republik Indonesia hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Jakarta," dikutip MNC Portal dari undangan yang beredar, Minggu (16/7/2023).

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin memastikan kabar ini. "Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," katanya dalam pesan singkatnya.

"Untuk waktunya jam berapa, tunggu agenda saja ya," tambah Bey.