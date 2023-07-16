Advertisement
HOME NEWS JATIM

Selundupkan Narkoba ke Lapas, Wanita Ini Simpan Narkoba di Celana Dalam

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |02:31 WIB
Selundupkan Narkoba ke Lapas, Wanita Ini Simpan Narkoba di Celana Dalam
Illustrasi (foto: dok Okezone)
KEDIRI - Seorang perempuan berinisial PI yang berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIA Kediri menolak digeledah petugas. Warga Desa Karangrejo Kediri itu mengaku sedang haid.

Namun rupanya, itu hanya akal-akalan PI agar bisa lolos ketika hendak menyelundupkan ratusan butir narkoba yang diduga jenis pil double L. Narkoba itu disembunyikan di celana dalam yang telah dimodifikasi.

"Kejadiannya pada Kamis 13 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 WIB," ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Imam Jauhari, Sabtu (15/7/2023).

PI merupakan istri dari salah satu warga binaan berinisial TS. Saat itu, PI memanfaatkan layanan kunjungan langsung untuk mengunjungi suaminya. Sesuai prosedur yang berlaku, petugas perempuan Lapas melakukan penggeledahan badan PI.

Nah, pada saat melakukan penggeledahan itulah petugas mencurigai adanya barang mencurigakan di celana dalam PI. Karena, terlihat dan terasa ada benjolan yang tebal di bagian bawah celana dalamnya.

Pada saat ditanya petugas, PI berdalih bahwa sedang haid. Sehingga dia memakai pembalut. Namun, PI tak mampu meyakinkan petugas. Petugas Lapas masih mencurigai gelagat PI.

"Petugas penggeledahan melaporkan temuannya kepada perwira piket untuk dilakukannya pemeriksaan lebih detail," urai Imam.

