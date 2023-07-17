Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur dengan Hewan Unta yang Pendendam

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat banyak orang tertawa dan melupakan ketegangan politik yang terjadi pada kala itu.

Salah satunya yakni kisah tentang manusia dan ingatan panjang unta.

Dikutip buku ‘Fatwa dan Canda Gus Dur’ karya KH Maman Imanulhaq, alkisah Gus Dur berbincang-bincang dengan para tamu penting di kediamannya, kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.

Adapun tamu-tamu yang menemui Gus Dur tersebut semuanya adalah orang penting. Ia pun tidak pernah membedakan dalam memberikan pelayanan. Semua tamu dari berbagai latar belakang ditemui dan dijamu oleh Gus Dur secara terhormat.

Gus Dur juga selalu membumbui setiap obrolannya dengan tamu-tamu terhormat tersebut dengan menyajikan humor-humor segar. Tujuannya untuk mencairkan suasana menjadi lebih akrab serta hangat.

Dalam kesempatan tersebut Gus Dur bercerita tentang hewan unta. Menurut Gus Dur, hewan yang banyak hidup di tanah Arab ini termasuk makhluk hidup yang panjang ingatan tapi mempunyai sikap pendendam.

"Panjang ingatan unta bisa sampai berapa lama Gus?" tanya salah seorang tamu polos, seperti dikutip dari laman Santrigusdur.