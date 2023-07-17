Kisah Kehidupan Bung Karno yang Selalu Menarik Perhatian, Tidak Suka Melihat Burung dalam Sangkar

JAKARTA – Kisah kehidupan Presiden pertama RI Soekarno atau biasa disapa Bung Karno selalu menarik untuk diketahui. Termasuk kehidupan pribadinya.

Menurut buku ‘Bung Karno: Bapakku, Kawanku, Guruku’, karya Guntur Sukarno Putra, banyak kisah-kisah ringan dan humanis dari Bung Karno.

Salah satunya yakni Bung Karno diketahui sangat membenci penjajahan dan penindasan.

Selain itu, Bung Karno juga tidak senang melihat burung dalam sangkar.

Hal ini terungkap dalam suatu kejadian. Alkisah, pada suatu hari, Bung Karno mengadakan inspeksi mendadak ke asrama DKP, yang letaknya berjejer dengan Istana Merdeka. Bung Karno segera memanggil pemilik burung serta memerintahkan melepaskannya.

"Kasihan burung itu, biarkan dia mencari makan di alam bebas. Kamu orang belum pernah mengalami bagaimana susahnya orang ditahan, dipenjarakan tanpa ada kesalahan. Maka, jangan ada pengawal saya memenjarakan burung dalam sangkar, sekalipun sangkarnya dari emas," kata Bung Karno.

Sisi kehidupan lain Bung Karno yang menarik perhatian lainnya yakni Bung Karno diketahui sering berziarah, nyekar ke makam ayahnya di Pemakaman Karet, Jakarta. Kadang-kadang di malam hari, tetapi sering pada siang hari, dan melihat gelandangan mengemis.