Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kehidupan Bung Karno yang Selalu Menarik Perhatian, Tidak Suka Melihat Burung dalam Sangkar

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:01 WIB
Kisah Kehidupan Bung Karno yang Selalu Menarik Perhatian, Tidak Suka Melihat Burung dalam Sangkar
Presiden Soekarno (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kisah kehidupan Presiden pertama RI Soekarno atau biasa disapa Bung Karno selalu menarik untuk diketahui. Termasuk kehidupan pribadinya.

Menurut buku ‘Bung Karno: Bapakku, Kawanku, Guruku’, karya Guntur Sukarno Putra, banyak kisah-kisah ringan dan humanis dari Bung Karno.

Salah satunya yakni Bung Karno diketahui sangat membenci penjajahan dan penindasan.

Selain itu, Bung Karno juga tidak senang melihat burung dalam sangkar.

Hal ini terungkap dalam suatu kejadian. Alkisah, pada suatu hari, Bung Karno mengadakan inspeksi mendadak ke asrama DKP, yang letaknya berjejer dengan Istana Merdeka. Bung Karno segera memanggil pemilik burung serta memerintahkan melepaskannya.

"Kasihan burung itu, biarkan dia mencari makan di alam bebas. Kamu orang belum pernah mengalami bagaimana susahnya orang ditahan, dipenjarakan tanpa ada kesalahan. Maka, jangan ada pengawal saya memenjarakan burung dalam sangkar, sekalipun sangkarnya dari emas," kata Bung Karno.

Sisi kehidupan lain Bung Karno yang menarik perhatian lainnya yakni Bung Karno diketahui sering berziarah, nyekar ke makam ayahnya di Pemakaman Karet, Jakarta. Kadang-kadang di malam hari, tetapi sering pada siang hari, dan melihat gelandangan mengemis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement