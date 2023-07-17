Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Heroik 2 Rekan Prabowo Subianto yang Gugur dalam Operasi Timor Timur

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |08:03 WIB
Kisah Heroik 2 Rekan Prabowo Subianto yang Gugur dalam Operasi Timor Timur
Prabowo Subianto (Foto: Dok Sindonews)
JAKARTA - Prabowo Subianto selama aktif di TNI terlibat dalam misi dan operasi militer. Salah satu misi mantan Danjen Kopassus yang kini menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu yakni, Operasi Militer di Timor Timur sekitar 1976.

Pria kelahiran 17 Oktober 1951 itu mengalami berbagai peristiwa yang membuatnya kehilangan rekan dan orang-orang terdekatnya dalam misinya.

Berikut dua rekan TNI Prabowo Subianto yang gugur dalam Operasi Militer di Timor Timur seperti dilansir Sindonews dari berbagai sumber :

1. Letnan Satu TNI Anumerta Siprianus Gebo 

Selain kehilangan komandannya, Prabowo Subianto juga pernah kehilangan salah satu prajurit terbaiknya. Dia adalah Letnan Satu Siprianuus Gebo.

Pada Operasi di Timor Timur, Lettu TNI Anumerta Siprianus Gebo tergabung dalam Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/Dirgahayu (Yonif Linud 328/Dirgahayu) atau yang saat ini bernama Yonif Para Raider 328/Dirgahayu.

Kala itu, Prabowo sendiri menjadi Komandan Batalyon 328. Siprianus Gebo menjadi Komandan Peleton Kompi A. Melihat dari sepak terjangnya, lulusan AKABRI angkatan 1985 ini masuk ke Batalyon 328 sejak 1987.

