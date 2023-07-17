Bagikan Gerobak Gratis, Bacaleg Perindo Vivi Jayabaya Mengaku Tetap Butuh Bantuan Masyarakat

RANGKASBITUNG - Bacaleg DPR-RI Partai Perindo Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) Vivi Sumantri Jayabaya mengaku, dirinya tidak bisa berjuang sendiri untuk bisa menjadi anggota dewan RI di Jakarta nanti.

Dirinya membutuhkan bantuan para ibu-ibu dan bapak-bapak pelaku UMKM dan masyarakat Lebak dan Pandeglang pada umumnya.

"Alhamdulillah masyarakat kini sudah mengenal Partai Perindo dengan sosok Pak HT sebagai Ketua Umum dan program-programnya yang menyentuh masyarakat kecil secara langsung. Doakan saya bisa jadi dan menampung aspirasi masyarakat Banten khususnya Lebak Pandeglang dan tentunya memberikan dampak langsung berupa bantuan dan program guna meningkatkan perekonomian masyarakat di sini," ungkapnya.

Diketahui, wanita asli putri Lebak tersebut membagikan gerobak Perindo gratis kepada 5 pelaku UMKM di Kota Rangkasbitung, Minggu (16/7/2023) sore.

Dihadiri langsung oleh ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Lebak Aad Firdaus, sejumlah bacaleg Kabupaten Lebak dan puluhan kader dan simpatisan partai bernomor urut 16 di Pemilu 2024 mendatang.

(Khafid Mardiyansyah)