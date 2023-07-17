Belasan Anak di Cianjur Dilecehkan Pemilik Warung

CIANJUR - Belasan anak di bawah umur diduga menjadi korban pencabulan pria di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pelaku pria baru baya yang diketahui berinisial D (46) tetangga yang juga pemilik warung tempat anak anak jajan.

Salah seorang orang tua korban, MM (40) menjelaskan, anaknya menangis dan teriak minta tolong saat akan jajan di warung tersebut.

"Anak saya minta jajan dan pergi ke warung. Namun, baru sampai di gang anak saya teriak-teriak minta tolong seperti ketakutan dan balik lagi ke rumah. Saat ditanya dia cerita dipeluk dan dipegang kemaluannya oleh D pemilik warung," ucapnya.

Hal tersebut, menurutnya, juga dialami anak lainnya di kampung tersebut. Bahkan, korbannya mencapai belasan anak.

"Banyak juga korban lainnya yang masih dibawah umur yang diduga dilecehkan pelaku namun takut untuk melapor. Ada sekitar 15 orang anak dan orang tuanya berdatangan melapor bahwa mereka mengaku pernah menjadi korban pelaku. Bahkan yang lebih mengagetkan lagi kelakuan pelaku, dilakukan sudah bertahun-tahun, ada juga korban waktu masih kecil namun sekarang sudah menikah pernah jadi korban," ucapnya.

Saat ini, kata dia, anaknya dan korban lainnya mengalami trauma sampai tidak mau makan dan keluar rumah.

"Kondisinya anak saya sekarang, jadi takut keluar rumah, sejak kejadian hingga sekarang tidak mau makan dan mandi mungkin masih shock," katanya.