PENGUASA Kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi konon memiliki seorang istri yang cantik jelita. Kecantikan Nyai Subanglarang, istri dari Prabu Siliwangi disebut-sebut layaknya cahaya bulan purnama.
dikisahkan pada naskah Purwaka Caruban, sebagaimana dikutip dari "Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi" tulisan Saleh Danasasmita. Prabus Siliwangi dinikahkan dengan Nyai Subanglarang oleh Ki Gedeng Tapa, yang merupakan penguasa wilayah di bawah Padjajaran.
Dalam naskah lain dijelaskan bahwa Prabu Siliwangi yang memerintah Pakuan Padjajaran sewaktu kecil dipungut oleh uwanya sang Juru Labuhan, bernama Ki Gedeng Sindangkasih, yang menguasai pemberhentian perahu bernama Muara Jati, tidak jauh di sebelah timur Bukit Amparan Jati.
Kisah Prabu Siliwangi Muda Pernah Kalahkan Raja saat Sayembara Nikahi Subang Larang
Saat beranjak dewasa, Prabu Siliwangi, yang bernama Raden Mamanah Rasa meraih kemenangan di medan peperangan, sehingga dia dinikahkan dengan Nyai Subanglarang pada 1422.
Nyai Subanglarang dikenal sebagai wanita yang sempuran kecantikannya. Bahkan beberapa sumber mendeskripsikan kecantikan Nyai Subanglarang seperti bulan tanggal empat belas cahaya wajahnya.