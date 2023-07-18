Satu-satunya Sosok yang Paling Ditakuti Kopassus, Siapa Dia?

JAKARTA - Prajurit Komando Pasukan Khusus (Khusus) dikenal sangar dengan kemampuan yang dimiliki. Namun, ternyata ada satu-satunya sosok yang ditakuti Kopassus.

Dia adalah Jenderal (Purn) Luhut Pandjaitan. Sosok yang paling ditakuti prajurit Kopassus saat dulu bertugas sebagai komandan di medan perang Timor Timur.

Bukan para pejuang Fretilin yang dikenal jago dalam perang gerilya yang ditakuti prajurit Kopassus. "Kami perwira Kopassus lebih takut Pak Luhut daripada sama Fretilin," kata Letjen TNI M Herindra.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Pimpinan yang dihadiri Luhut Binsar Pandjaitan, yang sudah menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Luhut merupakan pensiunan tentara yang malang melintang di militer, termasuk Korps Baret Merah. Ia lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatera Utara pada 28 September 1947.

Meski merupakan anak dari seorang sopir bus. Namun, hidupnya berkecukupan. Luhut mengawali perjalanan hidupnya dengan pergi ke Bandung untuk sekolah di SMA Penabur.