Seskab Teddy Tegaskan Tak Ada Penarikan Pasukan TNI di UNIFIL

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |23:01 WIB
Seskab Teddy Tegaskan Tak Ada Penarikan Pasukan TNI di UNIFIL
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah tidak berencana menarik pasukan TNI dari misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pascainsiden yang menimpa prajurit Indonesia.

Hal itu diungkapkan Seskab Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026), saat menjawab pertanyaan terkait tindak lanjut pemerintah atas gugurnya prajurit TNI dalam misi tersebut.

“Oh, tidak ada untuk ke situ. Evaluasi tetap berjalan, evaluasi ke dalam dan ke luar. Dan saya rasa Bapak Panglima TNI kemudian Menteri Luar Negeri sangat tegas mengenai semua prajurit kita yang berada di luar negeri dan dalam negeri,” ujar Seskab Teddy.

Seskab Teddy menegaskan komitmen Indonesia dalam misi perdamaian dunia tetap berlandaskan amanat konstitusi, khususnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

“Jadi saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang di pembukaan alinea keempat menegakkan ketertiban dunia. Jadi kita mengirim pasukan ke sana untuk menjaga perdamaian, dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada,” lanjutnya.

Berita Terkait
Panglima TNI: Perkuat Kemandirian Pangan di Tengah Dinamika Geopolitik Global
Persit Kodam Jaya Genjot Kemandirian Ekonomi Lewat Kreativitas
Terungkap, Truk TNI Tabrak Motor di Kalideres Ternyata Antar Siswa SD
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
Keroyok Pengunjung Diskotek, 5 Anggota TNI Ditahan Denpom
Viral Anggota TNI-Polisi Keroyok Pengunjung Diskotek, Begini Kronologinya!
