INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Nama Jalan Joglo Jakarta Barat

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:08 WIB
Sejarah Nama Jalan Joglo Jakarta Barat
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ada sejarah nama jalan Joglo Jakarta Barat memiliki kisah menarik. Adapun, sejak tahun 1980 kawasan ini dihuni oleh orang-orang mayoritas Suku Betawi serta beberapa etnis lainnya.

seperti Jawa, Sunda, sampai Tionghoa. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Hal ini bisa dilihat dalamm buku 212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe karya Zaenuddin HM. Dalam buku ini menjelaskan sejarah nama jalan Joglo Jakarta Barat.

Ada sejarah nama jalan Joglo ini konon berada dalam permukiman tradisional di Jakarta Barat. Hal itu didominasi rumah-rumah Joglo meski mayoritas ditinggali oleh orang Betawi

Seperti diketahui rumah joglo identik dengan rumah adat Jawa. Arsitektur bangunan yang berasal dari Jawa mempengaruhi berdirinya rumah-rumah Joglo di Jakarta Barat.

Hal itu memungkinkan jalan Joglo kemungkinan diambil dari pemukiman tradisional yang pernah memiliki keberadaan rumah tradisional joglo.

Halaman:
1 2 3
      
