Sejarah Nama Jalan Joglo Jakarta Barat

JAKARTA- Ada sejarah nama jalan Joglo Jakarta Barat memiliki kisah menarik. Adapun, sejak tahun 1980 kawasan ini dihuni oleh orang-orang mayoritas Suku Betawi serta beberapa etnis lainnya.

seperti Jawa, Sunda, sampai Tionghoa. Mereka hidup berdampingan dengan damai. Hal ini bisa dilihat dalamm buku 212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe karya Zaenuddin HM. Dalam buku ini menjelaskan sejarah nama jalan Joglo Jakarta Barat.

BACA JUGA: Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di DKI Jakarta Hari Ini

Ada sejarah nama jalan Joglo ini konon berada dalam permukiman tradisional di Jakarta Barat. Hal itu didominasi rumah-rumah Joglo meski mayoritas ditinggali oleh orang Betawi

Seperti diketahui rumah joglo identik dengan rumah adat Jawa. Arsitektur bangunan yang berasal dari Jawa mempengaruhi berdirinya rumah-rumah Joglo di Jakarta Barat.

Hal itu memungkinkan jalan Joglo kemungkinan diambil dari pemukiman tradisional yang pernah memiliki keberadaan rumah tradisional joglo.