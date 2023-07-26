Asal Usul Jalan RE Martadinata Jakarta Utara

JAKARTA- Asal usul jalan RE Martadinata Jakarta Utara menarik untuk dibahas. Pasalnya, jalan yang membentang 6,1 km menghubungkan Stasiun Tanjung Priok dan Pademangan ini ternyata menyimpan kisah mistis.

Hal itu berawal saat jalan RE Martadinata kerap memakan korban pada zaman Belanda. Sebagai lokasi maut banyak pengendara yang melintasi jalan RE Martadinata mengalami kecelakaan.

Hal ini membuat masyarakat ingin tahu asal usul Jalan RE Martadinata Jakarta. Adapun, jalan ini berasal dari nama seorang laksamana sekaligus pahlawan Indonesia bernama R.E Martadinata.

BACA JUGA: Sejarah Nama Jalan Kwitang Si Tuan Tanah yang Jago Bela Diri

Sebelumnya jalan ini bernama De Priok Weg yang secara harfiah artinya Jalan Priok. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang menyebutnya dengan “Jalan Ancol”.

Sejak abad ke-19, De Priok Weg terkenal sebagai jalan dengan tanah yang dikeraskan. Memasuki tahun 1920 pemerintah Belanda terus mempercantik jalan ini dengan melakukan pengaspalan. Tujuannya untuk mempermudah aktivitas perdagangan.

Sebab De Priok Weg merupakan salah satu akses utama untuk menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Perbaikan jalan terus dilakukan secara bertahap. Publikasi Hindia Belanda pada tahun 1926 merangkum perbaikan perbaikan De Priok Weg.