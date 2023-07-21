Sejarah Nama Jalan Pegangsaan, Jalan Bersejarah Bagi Bangsa Indonesia

JAKARTA - Sejarah nama Jalan Pegangsaan akan menjadi pembahasan yang menarik. Pasalnya, jalan tersebut tak hanya bersejarah bagi masyarakat Jakarta saja namun juga bangsa Indonesia.

Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, merupakan tempat kediaman Bung Karno. Tempat ini menjadi saksi bisu terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh the founding fathers, Ir. Soekarno dan Drs. H Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.

Meski demikian, tak banyak yang tahu sejarah nama Jalan Pegangsaan tersebut.

Dilansir dari buku karya Rachmat Ruchiat yang bertajuk ‘Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta’ setidaknya ada dua versi cerita yang mendasari sejarah nama Jalan Pegangsaan.

Dalam buku tersebut diijelaskan bahwa sebelumnya kawasan Pegangsaan dikenal secara luas sebagai tempat ‘angon’ angsa. Sekedar infomrasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI), angon berarti menggembala.