Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Nama Jalan Pegangsaan, Jalan Bersejarah Bagi Bangsa Indonesia

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:04 WIB
Sejarah Nama Jalan Pegangsaan, Jalan Bersejarah Bagi Bangsa Indonesia
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejarah nama Jalan Pegangsaan akan menjadi pembahasan yang menarik. Pasalnya, jalan tersebut tak hanya bersejarah bagi masyarakat Jakarta saja namun juga bangsa Indonesia.

Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, merupakan tempat kediaman Bung Karno. Tempat ini menjadi saksi bisu terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh the founding fathers, Ir. Soekarno dan Drs. H Mohammad Hatta pada 17 Agustus 1945.

Meski demikian, tak banyak yang tahu sejarah nama Jalan Pegangsaan tersebut.

Dilansir dari buku karya Rachmat Ruchiat yang bertajuk ‘Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta’ setidaknya ada dua versi cerita yang mendasari sejarah nama Jalan Pegangsaan.

Dalam buku tersebut diijelaskan bahwa sebelumnya kawasan Pegangsaan dikenal secara luas sebagai tempat ‘angon’ angsa. Sekedar infomrasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI), angon berarti menggembala.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/337/2851766/asal-usul-jalan-re-martadinata-jakarta-utara-Cg2jkEDgL9.jpg
Asal Usul Jalan RE Martadinata Jakarta Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/337/2849102/sejarah-pemberian-nama-rasuna-said-kuningan-jakarta-8bjYr1oS3O.jpg
Sejarah Pemberian Nama Rasuna Said Kuningan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/18/337/2848261/sejarah-nama-jalan-joglo-jakarta-barat-H3BRC07Uqq.jpg
Sejarah Nama Jalan Joglo Jakarta Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/337/2841033/ternyata-ini-asal-usul-nama-daerah-jagakarsa-bgpzfgryay.jpg
Ternyata Ini Asal Usul Nama Daerah Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/03/337/2840436/mengulik-asal-usul-nama-harmoni-jakarta-pusat-yang-dulunya-dikuasai-pemerintah-hindia-belanda-rSBS9aMTF1.jpg
Mengulik Asal Usul nama Harmoni Jakarta Pusat yang Dulunya Dikuasai Pemerintah Hindia Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/08/337/1919467/wiranto-buka-acara-jalan-sehat-dan-festival-seni-yang-diadakan-paguyuban-masyarakat-gorontalo-FQDbdxiuNX.jpg
Wiranto Buka Acara Jalan Sehat dan Festival Seni yang Diadakan Paguyuban Masyarakat Gorontalo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement