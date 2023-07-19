Ikut Kirab Pusaka Pura Mangkunegaran, Begini Pesan Ganjar

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama sejumlah pejabat mengikuti proses kirab pusaka malam satu sura pura mangkunegaran, Senin (18/07) malam. Ganjar berharap pergantian hijriah bisa membuat masyarakat lebih semangat.

Menurutnya acara ritual Kirab Pusaka Pura Mangkunegaran adalah acara yang menarik. Tradisi kebudayaan lama yang hingga kini masih berjalan.

"Acara ritual yang menurut saya bagus. Jadi kebudayaan yang masih berjalan, menarik ya," katanya.

Ganjar dalam kesempatan itu juga ikut laku topo bisu atau mengelilingi Pura Mangkunegaran tanpa bicara. Ia bersama pejabat lain seperti Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Anggota DPR RI Aria Bima.

"Yang ikut kirab jalan terus yang tidak ikut kirab berhenti di sini sambil berdoa," katanya.

Ganjar pun berharap pergantian tahun hijriah imi bisa membuat seluruh masyarakat semakin semangat dan mampu merefleksikan diri untuk menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan kita memasuki tahun baru Muharram itu bisa bikin kita makin semangat bisa merefleksikan diri tahun-tahun sebelumnya. Yang kurang kita perbaiki," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)