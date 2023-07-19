Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ikut Kirab Pusaka Pura Mangkunegaran, Begini Pesan Ganjar

Romensy August , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |06:10 WIB
Ikut Kirab Pusaka Pura Mangkunegaran, Begini Pesan Ganjar
A
A
A

SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama sejumlah pejabat mengikuti proses kirab pusaka malam satu sura pura mangkunegaran, Senin (18/07) malam. Ganjar berharap pergantian hijriah bisa membuat masyarakat lebih semangat.

Menurutnya acara ritual Kirab Pusaka Pura Mangkunegaran adalah acara yang menarik. Tradisi kebudayaan lama yang hingga kini masih berjalan.

"Acara ritual yang menurut saya bagus. Jadi kebudayaan yang masih berjalan, menarik ya," katanya.

Ganjar dalam kesempatan itu juga ikut laku topo bisu atau mengelilingi Pura Mangkunegaran tanpa bicara. Ia bersama pejabat lain seperti Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Anggota DPR RI Aria Bima.

"Yang ikut kirab jalan terus yang tidak ikut kirab berhenti di sini sambil berdoa," katanya.

Ganjar pun berharap pergantian tahun hijriah imi bisa membuat seluruh masyarakat semakin semangat dan mampu merefleksikan diri untuk menjadi lebih baik.

"Mudah-mudahan kita memasuki tahun baru Muharram itu bisa bikin kita makin semangat bisa merefleksikan diri tahun-tahun sebelumnya. Yang kurang kita perbaiki," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement