INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Prabu Siliwangi Kalahkan Macan Putih

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |07:13 WIB
Cerita Prabu Siliwangi Kalahkan Macan Putih
Prabu Siliwangi. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Para raja selalu diyakini sebagai sosok titisan dewa. Karena itu, kerap kesaktian yang mereka miliki diyakini juga sebagai pemberian atau anugerah dewa.

Demikian pula dengan kesaktian yang dimiliki Prabu Siliwangi, sebagaimana dilansir dari Sindonews. Bahkan dengan kesaktian yang dimilikinya tersebut, Prabu Siliwangi bisa mengalahkan Maung Putih, harimau yang menjadi 'panglima' dari kawanan harimau.

Kisah Prabu Siliwangi yang juga dikenal bijaksana itu beredar luas di kalangan masyarakat Tanah Pasundan. Para seniman bahkan mengabadikan kisah heroik Ayah Pangeran Kian Santang itu dalam lukisan berupa seekor macan putih yang selalu berada di sekitar Prabu Siliwangi.

Cerita rakyat mengungkapkan bagaimana Prabu Siliwangi menaklukkan Maung Bodas dan kemudian menjadi khodam (pasukan jin) yang selalu mendampingi sang ksatria ke mana saja dia pergi.

Kisahnya bermula ketika Prabu Siliwangi suatu waktu dalam pengembaraannya hendak ke Curug Sawer, Majalengka untuk melepas lelah. Dalam perjalanannya itu, tiba-tiba dia dikepung segerombolan kawanan macan putih.

Sang Prabu hendak diterkam. Namun, berkat kesaktian yang dimilikinya, dia tidak terluka sama sekali.

Sebaliknya, justru kawanan macan putih itu yang tersungkur.

Melihat banyak anak buah terkulai, panglima kawanan macan putih atau Maung Bodas maju melawan sang Prabu Siliwangi. Maka terjadilah pertempuran sengit antara keduanya.

Namun, kesaktian Prabu Siliwangi tak luntur. Dia berhasil mengalahkan sang raja gaib macan putih. Sebagai pihak yang kalah, sejak saat itulah Maung Bodas dan seluruh pasukan jin yang menjadi pengikutnya bertekuk lutut dan siap mendampingi Prabu Siliwangi ke mama saja dia pergi.

Halaman:
1 2
      
