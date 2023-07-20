Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Pergi ke Pasar Dapat Ceker dan Jeroan Ayam Gratis

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |05:02 WIB
Humor Gus Dur: Pergi ke Pasar Dapat Ceker dan Jeroan Ayam Gratis
Gus Dur (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal humoris. Banyak kisahnya yang menimbulkan gelak tawa. 

Dilansir buku ‘Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus’ karya KH. Husein Muhammad. Gus Dur saat pleserin ke Kairo, pernah memasak sop ceker dan jeroan ayam.

Kemudian, pergi sendiri ke pasar pada sore hari. Gus Dur mencari penjual ayam potong, dan meminta ceker, sayap, kepala, dan jeroan kepada penjualnya.

Gus Dur paham betul kalau bagian-bagian tubuh ayam seperti ceker, sayap, dan kepala biasanya akan dibuang. Sehingga dirinya bisa mendapatkannya secara gratis.

"Untuk apa, ya sayyidi?” tanya penjual ayam potong itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement