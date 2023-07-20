Humor Gus Dur: Pergi ke Pasar Dapat Ceker dan Jeroan Ayam Gratis

JAKARTA – Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal humoris. Banyak kisahnya yang menimbulkan gelak tawa.

Dilansir buku ‘Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus’ karya KH. Husein Muhammad. Gus Dur saat pleserin ke Kairo, pernah memasak sop ceker dan jeroan ayam.

Kemudian, pergi sendiri ke pasar pada sore hari. Gus Dur mencari penjual ayam potong, dan meminta ceker, sayap, kepala, dan jeroan kepada penjualnya.

Gus Dur paham betul kalau bagian-bagian tubuh ayam seperti ceker, sayap, dan kepala biasanya akan dibuang. Sehingga dirinya bisa mendapatkannya secara gratis.

"Untuk apa, ya sayyidi?” tanya penjual ayam potong itu.