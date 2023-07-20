Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menteri ATR/BPN: Bobby Turun ke Lapangan, Pelaksanaan PTSL di Medan Berjalan Lancar

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:10 WIB
Menteri ATR/BPN: Bobby Turun ke Lapangan, Pelaksanaan PTSL di Medan Berjalan Lancar
Foto: dok. Pemko Medan
A
A
A

MEDAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memuji pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Medan berjalan lancar karena Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama BPN turun ke lapangan untuk mengecek langsung.

Pujian ini disampaikan Hadi Tjahjanto usai membagikan Sertifikat PTSL kepada 10 warga Kecamatan Medan Denai, di Jalan Jermal VII, Kecamatan Medan Denai, Kamis (20/7/2023).

Hadi Tjahjanto mengatakan, Kota Medan adalah salah satu contoh kota di Indonesia yang proses pelaksanaan PTSL dilakukan.

Karena apa? Karena pemerintah daerah, termasuk BPN turun ke lapangan untuk mengecek secara langsung.

“Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Medan, Bobby Nasution," pungkas Hadi Tjahjanto.

Halaman:
1 2 3
      
