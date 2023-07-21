Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mayjen Kunto Arief, Putra Mantan Wapres RI yang Dimutasi Jadi Wadankodiklatad

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |05:01 WIB
Mayjen Kunto Arief, Putra Mantan Wapres RI yang Dimutasi Jadi Wadankodiklatad
Mayjen Kunto Arief Wibowo
JAKARTA – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi pada 96 perwira tinggi (Pati) TNI melalui. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Salah satu Pati TNI yang terkena mutasi tersebut adalah Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo merupakan yang dipindahkan tugaskan menjadi Wakil Komandan Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Wadankodiklatad).

Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo menjabat sebagai Pangdam Siliwangi sebelum menerima perintah mutasi terbaru ini. Pria kelahiran Malang, Jawa Timur pada 15 Maret 1971 ini juga pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad.

Ayah Kunto, Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno Try Sutrisno juga pernah menjabat Panglima TNI dan KSAD sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden.

Setelah lulus Akademi Militer (Akmil) dari kecabangan Infanteri pada 1992, karier Kunto dirintis di Satuan Lintas Udara (Linud) 502/Ujwala Yudha. Dia pernah menjabat sebagai Danton Yonif Linud 502/Ujwala Yudha. Selanjutnya Danton Yobif Linud 412/Bharata Eka Sakti.

