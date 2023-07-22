Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap dalam Kitab Nagarakretagama, Raja Hayam Wuruk Sempat Satukan 3 Aliran Agama

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |06:01 WIB
Terungkap dalam Kitab Nagarakretagama, Raja Hayam Wuruk Sempat Satukan 3 Aliran Agama
Raja Hayam Wuruk (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA – Penyatuan tiga keyakinan sempat terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk memerintah Kerajaan Majapahit. Istilah penyatuan tiga aliran ini disebut tripaksa atau tiga sayap yakni Siwa, Buddha, dan Brahma.

Hal ini terungkap alam kitab Nagarakretagama pada Pupuh 81. Di pupuh atau bab itu dijelaskan usaha Hayam Wuruk untuk menyatukan tiga aliran agama di Majapahit. Pupuh itu juga menyebutkan bahwa para pendetanya yang disebut caturdwija tunduk pada ajaran.

Menurut buku ‘Tafsir Sejarah Nagarakertagama’karya Slamet Muljana, istilah dwija dalam Hinduisme berarti lahir dua kali. Kelahiran yang pertama ialah kelahiran sebagai manusia, kelahiran kedua berupa upacara pengalungan benang suci atau disebut upavita, sebagai tanda bahwa seseorang telah diterima sebagai anggota masyarakat Arya.

Upacara inisiasi ini dilakukan bagi golongan brahmana pada umur 12 tahun. Hanya ketiga golongan inilah yang dikatakan lahir dua kali. Sementara golongan sudra hanya lahir satu kali, namun kemudian istilah dwija vitu hanya semata-mata diperuntukkan bagi golongan pendeta saja, yakni kaum brahmana.

Dari pemberitaan di Nagarakertagama inilah dapat diambil kesimpulan bahwa di Majapahit pada abad 14 ada empat golongan pendeta. Keempatnya yakni Siwa, Brahma, Wisnu, dan Buddha. Jadi terdapat empat aliran agama, yakni Siwa, Brahma, Wisnu, dan Buddha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518//viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement