Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Tempat Peristirahatan Gajah Mada, Air Terjun Madakaripura yang Penuh Pesona

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:01 WIB
Kisah Tempat Peristirahatan Gajah Mada, Air Terjun Madakaripura yang Penuh Pesona
Air terjun Madakaripura di Probolinggo (Foto: Bromo East Java)
A
A
A

JAKARTA – Lokasi tempat peristirahatan Gajah Mada, panglima perang Kerajaan Majapahit, dipuji sebagai tempat yang sungguh keramat dan indah.

Tempat ini yakni air terjun Madakaripura terletak di Dusun Branggah, Negororejo, Probolinggo, Jawa Timur. Objek wisata satu ini memiliki pemandangan yang memesona. Airnya jernih, kemudian tebing-tebing yang tinggi semakin menambah keistimewaan kawasan ini.

Saking indahnya, percikan airnya dijuluki hujan abadi. Air Terjun Madakaripura memiliki ketinggian 200 meter, dan dinobatkan sebagai air terjun teringgi di Indonesia setelah Air Terjun Si Gura-gura di Toba Samosir, Sumatera Utara.

Air terjun ini juga memiliki sejuta misteri dengan aura mistisnya yang melekat. Madakaripura juga masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan keindahan air terjun ini benar-benar istimewa.

Dikutip dari tayangan Seputar iNews, air terjun ini berbentuk ceruk, dikelilingi bukit-bukit, dan di setiap dinding tebingnya dialiri air yang berasal dari atas.

Setiap tetesannya akan membasahi tubuh para wisatawan, seolah-olah sedang terjadi hujan. Percikan-percikan air inilah yang disebut hujan abadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/337/3154688//mahapati_gajah_mada-JkyN_large.jpg
Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang Menjadi Penggerak Roda Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154418//gajah_mada-oAJr_large.jpg
Kisah Gajah Mada di Majapahit, Tak Ada Pengganti Setara hingga Jabatannya Diisi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208//gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/337/3145515//gajah_mada-UGXk_large.jpg
Strategi Hasutan Gajah Mada Membantai Raja Sunda di Perang Bubat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/337/3141548//mahapati_gajah_mada-OQqI_large.jpg
Gempa Bumi Tandai Perang Sadeng dan Pengangkatan Gajah Mada Jadi Mahapatih Majapahit 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement