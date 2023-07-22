Kisah Tempat Peristirahatan Gajah Mada, Air Terjun Madakaripura yang Penuh Pesona

JAKARTA – Lokasi tempat peristirahatan Gajah Mada, panglima perang Kerajaan Majapahit, dipuji sebagai tempat yang sungguh keramat dan indah.

Tempat ini yakni air terjun Madakaripura terletak di Dusun Branggah, Negororejo, Probolinggo, Jawa Timur. Objek wisata satu ini memiliki pemandangan yang memesona. Airnya jernih, kemudian tebing-tebing yang tinggi semakin menambah keistimewaan kawasan ini.

Saking indahnya, percikan airnya dijuluki hujan abadi. Air Terjun Madakaripura memiliki ketinggian 200 meter, dan dinobatkan sebagai air terjun teringgi di Indonesia setelah Air Terjun Si Gura-gura di Toba Samosir, Sumatera Utara.

Air terjun ini juga memiliki sejuta misteri dengan aura mistisnya yang melekat. Madakaripura juga masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan keindahan air terjun ini benar-benar istimewa.

Dikutip dari tayangan Seputar iNews, air terjun ini berbentuk ceruk, dikelilingi bukit-bukit, dan di setiap dinding tebingnya dialiri air yang berasal dari atas.

Setiap tetesannya akan membasahi tubuh para wisatawan, seolah-olah sedang terjadi hujan. Percikan-percikan air inilah yang disebut hujan abadi.