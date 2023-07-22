Bung Karno, Presiden Parlente tapi Suka Ngutang ke Ajudan

JAKARTA - Penampilan Presiden Soekarno yang perlente ternyata tak selaras dengan kenyataan. Bung Karno, begitu disapa ternyata akrab dengan kemelaratan.

Roso Daras, penulis buku "Sukarno Serpihan Sejarah yang Tercecer menuliskan dalam buku “Fatmawati Sukarno, The First Lady” menceritakan, “Sukarno, mungkin satu-satunya presiden termiskin di dunia. Semasa hidupnya, ia hanya memiliki satu rumah di Batutulis, Bogor."

Bahkan, Bung Karno pernah mengatakan kepada Cindy Adams, “Dan, adakah kepala negara lain yang lebih melarat dari aku, dan sering meminjam-minjam (uang) dari ajudannya?" Itu bagaimana Bung Karno melukiskan kemiskinannya.

Bung Karno memang tinggal di Istana Negara selama menjabat. Ia tercatat hanya memiliki sebuah rumah di Batu Tulis, Bogor. Rumah-rumah yang lain, ia belikan untuk istri-istrinya.

"Sedangkan rumah Batu Tulis pun, selengsernya Bung Karno langsung disita Sekretariat Negara. Aneh. Entah atas dasar apa, rumah milik pribadi Bung Karno satu-satunya itu diambil oleh negara. Bahkan, Gubernur DKI Ali Sadikin, pernah memberi sebuah rumah dan sebidang tanah untuk tinggal keluarga Sukarno," kata Roso.