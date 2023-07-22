Mengenal Kartini Hermanus, Jenderal Wanita Pertama di TNI AD yang Keturunan Ningrat

BRIGJEN TNI (Purn) Raden Ayu Kartini Hermanus, sosok jenderal wanita pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Anggota Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) keturunan Ningrat ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 2 Agustus 1949.

Ibu Kartini Hermanus, Ray Parmanti adalah keturunan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunagara III dari Puro Mangkunegaran Surakarta, dan Sri Susuhunan Pakubuwono III dari Karaton Surakarta Hadiningrat.

Dia kuliah selama dua tahun di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Setelah itu, purnawirawan bintang 1 ini mendaftar di Sekolah Perwira Wajib Militer (Sepawamil) pada 1970.

Usai lulus dari Sepawamil, putri kedua dari Ray Parmanti ini berkarier sebagai anggota TNI AD dari kecabangan Korps Ajudan Jenderal. Dia juga sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Indonesia mulai 1993 dan lulus pada tahun berikutnya.

Dari 201 perwira militer yang mengikuti pendidikan di Seskoad ketika itu, wanitanya hanya Kartini dan Kolonel Haerasma. Kartini dilantik sebagai Komandan Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat (Pusdik Kowad) pada 27 Mei 1997.