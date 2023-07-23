Hari Anak Nasional: Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Generasi Penerus Bangsa

JAKARTA - Bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional (HAN) pada 23 Juli setiap tahunnya. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memperkuat peran Forum Anak Nasional sebagai wadah bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.

Forum Anak adalah salah satu bentuk perwujudan dari hak partisipasi anak.

Kementerian PPPA mendorong pemenuhan hak partisipasi anak yang dimulai dengan peningkatan kapasitas Forum Anak Nasional, Fasilitator Forum Anak Nasional, dan para pendamping Forum Anak di daerah masing-masing.

Pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas PPPA berupaya mengimplementasikan Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.

Selain itu, sinergi dan kolaborasi merupakan hal penting dalam meningkatkan partisipasi anak sebagai 2P (pelapor dan pelopor) dan melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan.