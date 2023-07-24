Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kesaktian Rompi Ontokusumo, Bantu Sunan Kalijaga Kalahkan Nyi Roro Kidul

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |08:01 WIB
Kesaktian Rompi Ontokusumo, Bantu Sunan Kalijaga Kalahkan Nyi Roro Kidul
Sunan Kalijaga. (Foto: Ist)
JAKARTA Sunan Kalijaga dikenal memiliki kesaktian yang didukung oleh senjata-senjata keramat yang dia miliki. Salah satu senjata keramat milik Sunan Kalijaga yang banyak diceritakan kesaktiannya adlaah Rompi Ontokusumo.

Konon, Rompi Ontokusumo inilah adalah salah satu benda yang digunakan Sunan Kalijaga untuk menaklukkan Penguasa Laut Selatan Nyi Roro Kidul.

Dikisahkan kala itu wabah penyakit tengah melanda daerah Pantai Selatan, yang menurut kepercayaan masyarakat dibawa oleh hujan lebat pembawa malapetaka.

Sunan Kalijaga berusaha melawan penyakit-penyakit yang bersumber dari Nyi Roro Kidul dan memutuskan bertarung dengan Sang Penguasa Laut Selatan.

Sebelumnya, Sunan Kalijaga mendapat pencerahaan untuk terlebih dulu mengkhatamkan Alquran jika ingin mengalahkan Nyi Roro Kidul. Kemudian dia bersama sejumlah anggota Wali Songo berkumpul di Masjid Demak dimana dia dan Sunan Bonang membuat sebuah rompi dari kulit kambing, yang saat itu tergeletak begitu saja di sekitar masjid.

Nyi Roro Kidul Sunan Kalijaga
