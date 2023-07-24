Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cara Kerja Bacapres Perindo Ganjar Mirip Jokowi, Yerry Tawalujan: Merakyat, Rendah Hati dan Energik

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |22:05 WIB
Cara Kerja Bacapres Perindo Ganjar Mirip Jokowi, Yerry Tawalujan: Merakyat, Rendah Hati dan Energik
Yerry Tawalujan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan, Bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang didukung Partai Perindo adalah penerus sejati Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Ganjar memiliki banyak sekali kemiripan. Salah satunya yakni cara kerja Ganjar yang cepat dan kerap blusukan.

"Ganjar Pranowo memiliki banyak kemiripan dengan Presiden Jokowi, baik dalam hal sifat juga cara kerja. Mereka seperti kembar identik yang sangat serupa," ujar Yerry yang juga Jubir Nasional Partai Perindo itu, Senin (24/7/2023).

Kemiripan Ganjar dengan Jokowi, lanjut Yerry, yang paling menonjol adalah kedekatan dengan rakyat. Seperti Jokowi, Ganjar terbiasa blusukan dan nongkrong bersama rakyat. 

BACA JUGA:

Silaturahmi ke Perindo, Relawan Jokowi Ajak Anak Muda Pilih Ganjar Pranowo 

"Karena sifat Ganjar sama seperti Jokowi, ramah dan rendah hati, serta terbuka untuk berkomunikasi dengan semua kalangan. Ganjar juga berasal dari rakyat biasa, jadi tidak canggung berbaur bersama rakyat kecil," ucapnya.

Selain itu, kata dia, keserupaan cara kerja Ganjar juga terlihat sekali. Ganjar mengikuti gaya Jokowi yang kerja dengan stamina dan daya tahan tubuh tinggi, cepat, serta tak kenal lelah. 

BACA JUGA:

Ganjar Serahkan Bantuan Modal Usaha Produktif kepada 741 Warga Miskin 

Terlebih, Ganjar juga energik, ini bisa dilihat dari kebiasaan Ganjar yang terbiasa lari, bahkan half marathon.

"Keduanya sama-sama lincah, gesit, dan cepat. Di pekerjaan pun demikian. Ganjar secepat seniornya, Presiden Jokowi," ungkap Yerry.

Yerry yang juga akan maju sebagai Bacaleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara itu, menjelaskan tipikal Ganjar tidak jauh berbeda dengan Jokowi dan paling siap melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Melanjutkan atau mewarisi itu harus serupa, seirama cara kerja, dan yang melanjutkan idealnya lebih muda dari pendahulunya. Ganjar itu 7 tahun lebih muda dari Jokowi. Cocok menjadi penerus,” ucap Yerry.

