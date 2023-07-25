4 Pusaka Sakti Milik Soeharto, Punya Banyak Keris

JAKARTA- Deretan 4 pusaka sakti milik Soeharto menarik untuk diulas. Beberapa pusakanya memiliki berbagai pusaka sakti meliputi keris, batu, kayu, lukisan hingga sebilah tombak. Kesaktian dari pusaka inilah yang kemudian dipercaya memberi Soeharto sebuah wibawa dan kharisma yang luar biasa.

Berikut adalah 4 pusaka sakti milik Soeharto.

1. Kayu-kayuan

Pusaka Soeharto yang pertama adalah kayu-kayuan yang berbentuk hiasan, ukiran, hingga tongkat. Jenis kayu yang dikoleksi oleh Soeharto antara lain adalah kayu jati gempol, kayu cendana wangi, kayu jati kelor, dan lain sebagainya. Meski begitu, ada tidaknya kekuatan magis kayu-kayuan ini masih sebuah misteri.

2. Senjata Tajam

Presiden Soeharto diketahui juga memiliki pusaka berbentuk pedang. Pedang yang dimiliki Pak Harto diantaranya adalah pedang sabet dan pedang tusuk dengan berbagai variasi ukuran.