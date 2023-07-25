Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur dan Dorce yang Mau Diangkat Jadi Menteri Pegadaian

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |05:01 WIB
JAKARTAPresiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini membuat orang tertaawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya yakni kisah artis terkenal Dorce Gamalama dengan Gus Dur. Dikutip NU Online yang melansir buku 'Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa' (2017), alkisah di malam pengumpulan dana untuk Yayasan Puan Amal Hayati milik Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, hadirlah Dorce.

Dorce hadir dalam kegiatan itu untuk menghibur hadirin. Karena ada pertunjukan musik dan band, suasana di lokasi sangat ramai.

Kegiatan tersebut bersamaan dengan momen pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kebetulan Gus Dur terganjal syarat kesehatan fisik.

Dorce yang naik ke atas panggung memecah suasana. Di saat dirinya bertanya kepada Gus Dur.

"Gus, bagaimana kalau sampeyan jadi presiden, saya jadi menteri apa?” tanya Dorce.

