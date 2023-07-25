Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Mistis Alas Roban yang Penuh dengan Hantu, Kuntilanak hingga Bus Hantu

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:01 WIB
Kisah Mistis Alas Roban yang Penuh dengan Hantu, Kuntilanak hingga Bus Hantu
Ilustrasi hantu (Foto: Vebma)
A
A
A

JAKARTA – Beberapa sumber bahkan menjelaskan kalau jalur atau daerah Alas Roban menjadi tempat paling angker di Jawa Tengah. Daerah ini memang terkenal dengan kisah mistisnya.

Banyak orang yang sudah membuktikan kalau jalur di tengah hutan tersebut menyeramkan dan sering muncul penampakan hantu.

Tempat ini disebut-sebut menjadi lokasi yang kerap terjadi kecelakaan. Selain itu, Alas Roban juga menjadi tempat membuang mayat. Tidak heran, banyak hantu berseliweran di sana.

Hal ini yang kemudian membuat aura mistis lokasi tersebut semakin besar. Ketika Anda melewati jalur tersebut malam hari, berhati-hati saja, karena banyak cerita menjelaskan kalau akan muncul banyak hantu mengganggu Anda.

Berikut 4 penampakan hantu berikut ini yang berhasil dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

1. Kuntilanak pencari tumbal

Kisah ini bisa dialami siapa pun yang akan melewati Alas Roban, karena itu bagi siapa pun harap berhati-hati.

Cerita ini dikisahkan Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dia menjelaskan kalau dirinya mesti ke Klaten. Sampai pukul 12 malam, tidak ada bus yang mau mengangkutnya. Tapi, akhirnya ada satu bus yang berhasil dia dapatkan dan naiklah dia ke dalam bus tua tersebut.

Ya, bus yang dinaiki Yudi sudah sangat tua. Dinding bus keropos dan bau khas bus tua menyeruak di hidungnya. Bus tua semacam ini kalau di Tegal biasa disebut dengan nama Obregan.

Penumpang di dalamnya penuh sesak. Bau kecut pun menyebar di seluruh bus dan ini membuat dia tidak nyaman. Jadi, sudah ada bau khas bus tua, ditambah bau penuh sesak manusia yang kecut. Lengkap sudah!

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/33/3180771//bisikan_gaib-Gxpq_large.jpg
Bisikan Gaib: Cerita Sri, Makhluk Astral yang Hadir jika Namanya Disebut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180706//bisikan_gaib-nHOU_large.jpg
Kisah Jurnalis Mengungkap Kisah Pesugihan Dunia Usaha dalam Bisikan Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175991//sejarah-AykH_large.jpg
Misteri Jembatan Kaliketek Bojonegoro, Tempat Pembuangan Mayat Anggota PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/340/3164977//pemerintah-WfRE_large.jpg
Survei Sebut Masyarakat Puas Kinerja Ahmad Luthfi- Taj Yasin, Ketua TPPD: Pemimpin Substansial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3154075//bisikan_gaib_robby_purba-2BgN_large.jpg
Ketika Horor Tak Lagi Menakutkan Robby Purba Hadirkan Sisi Lain Kisah Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/598/3153878//bisikan_gaib_robby_purba-VfDF_large.jpg
Teror Telur Darah yang Menghantui Satu Keluarga dalam Bisikan Gaib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement