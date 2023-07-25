Kisah Mistis Alas Roban yang Penuh dengan Hantu, Kuntilanak hingga Bus Hantu

JAKARTA – Beberapa sumber bahkan menjelaskan kalau jalur atau daerah Alas Roban menjadi tempat paling angker di Jawa Tengah. Daerah ini memang terkenal dengan kisah mistisnya.

Banyak orang yang sudah membuktikan kalau jalur di tengah hutan tersebut menyeramkan dan sering muncul penampakan hantu.

Tempat ini disebut-sebut menjadi lokasi yang kerap terjadi kecelakaan. Selain itu, Alas Roban juga menjadi tempat membuang mayat. Tidak heran, banyak hantu berseliweran di sana.

Hal ini yang kemudian membuat aura mistis lokasi tersebut semakin besar. Ketika Anda melewati jalur tersebut malam hari, berhati-hati saja, karena banyak cerita menjelaskan kalau akan muncul banyak hantu mengganggu Anda.

Berikut 4 penampakan hantu berikut ini yang berhasil dirangkum Okezone dari berbagai sumber.

1. Kuntilanak pencari tumbal

Kisah ini bisa dialami siapa pun yang akan melewati Alas Roban, karena itu bagi siapa pun harap berhati-hati.

Cerita ini dikisahkan Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dia menjelaskan kalau dirinya mesti ke Klaten. Sampai pukul 12 malam, tidak ada bus yang mau mengangkutnya. Tapi, akhirnya ada satu bus yang berhasil dia dapatkan dan naiklah dia ke dalam bus tua tersebut.

Ya, bus yang dinaiki Yudi sudah sangat tua. Dinding bus keropos dan bau khas bus tua menyeruak di hidungnya. Bus tua semacam ini kalau di Tegal biasa disebut dengan nama Obregan.

Penumpang di dalamnya penuh sesak. Bau kecut pun menyebar di seluruh bus dan ini membuat dia tidak nyaman. Jadi, sudah ada bau khas bus tua, ditambah bau penuh sesak manusia yang kecut. Lengkap sudah!