4 Fakta Wanita Bajak Mobil Patroli Tol Becakayu, Diduga Alami Gangguan Jiwa

Wanita diduga ODGJ bajak mobil patroli di Tol Becakayu. (Foto: ist.)

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Timur menahan JK, pelaku pembajakan mobil patroli jalan tol di Tol Becakayu. Wanita berusia 33 tahun itu dilaporkan sempat berteriak minta tolong seakan dikejar oleh seseorang.

Berikut fakta-fakta mengenai kejadian ini:

1. Tabrak dua mobil

JK diamankan polisi setelah menabrak mobil Honda Jazz dan Toyota Rush beserta trotoar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur menggunakan mobil patroli jalan tol yang dia bajak. Saat akan ditahan JK sempat berteriak meminta tolong dan mengaku panik seakan dikejar-kejar orang tidak dikenal.

2. Bajak mobil patroli di Tol Becakayu

Terpisah, Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu membenarkan peristiwa perampasan kendaraan Patroli Tol Becakayu yang dilakukan wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu, (23/7/2023), pukul 17.40 WIB di Gerbang Tol Jatiwaringin 2 Ruas Tol Becakayu.

“Peristiwa perampasan mobil patroli Jalan Tol Becakayu oleh orang tidak dikenal (OTK) yang diduga mengalami gangguan kejiwaan,” kata Alex saat dikonfirmasi.