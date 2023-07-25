Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Wanita Bajak Mobil Patroli Tol Becakayu, Diduga Alami Gangguan Jiwa

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:01 WIB
4 Fakta Wanita Bajak Mobil Patroli Tol Becakayu, Diduga Alami Gangguan Jiwa
Wanita diduga ODGJ bajak mobil patroli di Tol Becakayu. (Foto: ist.)
A
A
A

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Timur menahan JK, pelaku pembajakan mobil patroli jalan tol di Tol Becakayu. Wanita berusia 33 tahun itu dilaporkan sempat berteriak minta tolong seakan dikejar oleh seseorang.

Berikut fakta-fakta mengenai kejadian ini:

1. Tabrak dua mobil

JK diamankan polisi setelah menabrak mobil Honda Jazz dan Toyota Rush beserta trotoar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur menggunakan mobil patroli jalan tol yang dia bajak. Saat akan ditahan JK sempat berteriak meminta tolong dan mengaku panik seakan dikejar-kejar orang tidak dikenal.

2. Bajak mobil patroli di Tol Becakayu

Terpisah, Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu membenarkan peristiwa perampasan kendaraan Patroli Tol Becakayu yang dilakukan wanita yang diduga mengalami gangguan jiwa.

Peristiwa itu terjadi pada Minggu, (23/7/2023), pukul 17.40 WIB di Gerbang Tol Jatiwaringin 2 Ruas Tol Becakayu.

“Peristiwa perampasan mobil patroli Jalan Tol Becakayu oleh orang tidak dikenal (OTK) yang diduga mengalami gangguan kejiwaan,” kata Alex saat dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830/viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181689/odgj-7LQN_large.jpg
Orang Tabrakkan Diri ke Mobil di Tanah Abang Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181614/viral-gknJ_large.jpg
Nestapa Warga Baduy Jadi Korban Begal hingga Ditolak Rumah Sakit, Istana: Ya Allah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/340/3181136/viral-0sZU_large.jpg
Viral Koramil Keluarkan Izin Keramaian Kuda Ronggeng Langgar Tupoksi, Komandannya Ditindak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639/viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179638/viral-WOY7_large.jpg
Pengemudi Lexus yang Tewas Tertimpa Pohon di Pondok Indah Ternyata Mantan Bos Danareksa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement