HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Cerita Gus Dur dengan Teknologi Jarak Jauh

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Cerita Gus Dur dengan Teknologi Jarak Jauh
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Foto: NU Online)
A
A
A

JAKARTAPresiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Gus Dur kerap melontarkan humor yang bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satu kisahnya yakni soal teknologi yang diadaptasi dari buku ‘Ger-geran bersama Gus Dur: Edisi Spesial Mengenang Gus Dur’, penyunting Hamid Basyaib (2010).

Alkisah, pada sekitar 1990-an, teknologi jarak jauh mulai merambah Indonesia. Kala itu, Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga tengah menikmati kecanggihannya.

Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU baru saja melengkapi fasilitas kantornya dengan mesin faksimili. Wakil Sekjen PBNU Arifin Junaidi mempraktikkan cara mengirim faksimili di depan Gus Dur. Pada saat bersamaan, rekannya, Saifullah Yusuf datang.

“Lho, ngirim tulisan pakai mesin ini apa bisa diterima sama persis di sana?” tanya Gus Ipul, panggilan Saifullah Yusuf.

Arifin pun mengiyakan pertanyaan itu. Saat Arifin akan mulai mengirim faksimili, tiba-tiba ada faks masuk dan berbunyi drrrt..drrt..drrrt. Proses tersebut membuat Gus Ipul makin kagum saja.

Halaman:
1 2
      
