Dapat Bantuan Gerobak Perindo, Pedagang Mi Ayam: Gerobak Lama Saya Sudah Tak Layak

BOGOR - Partai Perindo membagikan bantuan gerobak gratis kepada para pedagang di wilayah Cileungsi, Kabupten Bogor. Salah satunya kepada pedagang mi ayam bernama Dede Ratna Ningsih.

Dede mengaku bersyukur atas bantuan gerobak yang diberikan kepada Partai Perindo. Sebab, gerobak mi ayam lama miliknya sudah tidak laya pakai.

"Saya bersyukur dapat bantuannya, cukup membantu atas pembagiannya dikarenakan gerobak yang punya saya juga sudah lama dan gak layak pakai," kata Dede kepada MNC Portal, Selasa (25/7/2023).

Program bantuan gerobak Partai Perindo ini dinilainya sangat membantu pedagang kecil. Diharapkan, program ini pun akan terus berlanjutan.

"Saran program ini terus berlanjut karena sangat membantu, harapannya juga kalau bisa bantuan modal usaha untuk UMKM karena keadaan ekonomi yang sudah pak," pungkasnya.