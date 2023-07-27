JAKARTA- Menguak kisah romantis Bung Karno dan Fatmawati yang bermula dari lapangan bulutangkis menarik untuk dibahas. Adapun,Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno atau Bung Karno memang dikenal memiliki banyak istri.
Namun dari 9 pernikahan yang pernah dijalani oleh Bung Karno, kisah cintanya bersama Fatmawati dapat dikatakan sebagai yang paling romantis. Hal ini karena awal cinta mereka bersemi berawal dari lapangan bulutangkis.
Kisah cinta Soekarno dan Fatmawati berawal dari proses pengasingan Soekarno di Bengkulu pada tahun1938-1942. Dalam masa pengasingannya itu, Bung Karno mencoba banyak hal baru sebagai wadahnya menggelorakan semangat melawan penjajahan Belanda.
Pada mulanya, Soekarno melakukannya melalui dunia melalui seni peran. Namun semakin dekatnya Bung Karno dengan masyarakat Bengkulu membuat dirinya mencoba mengajak para pemuda yang memiliki minat di bidang olahraga termasuk bulutangkis.