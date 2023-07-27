Peristiwa 27 Juli: Tragedi Kudatuli, Ketika Markas PDI Diserbu

JAKARTA - Sejumlah peristiwa terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 27 Juli tiap tahunnya. Di antaranya, terjadinya kejadian Kudatuli di DPP Partai Demokasi Indonesia (PDI).

Okezone merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 27 Juli dari Wikipedia, antara lain:

1. Peristiwa Kudatuli di DPP PDI

Peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa ini disebut sebagai Peristiwa Kudatuli atau kerusuhan dua puluh tujuh Juli atau Peristiwa Sabtu Kelabu.

Peristiwa pengambilalihan secara paksa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri.

Penyerbuan dilakukan massa pendukung Soerjadi (Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan) serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.

Peristiwa yang memanas meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar.

Saat itu, Pemerintah Orde Baru menuduh aktivis PRD sebagai penggerak kerusuhan. Kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD ke penjara.