HOME NEWS YOGYA

Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Yogya

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 27 Juli 2023 |07:58 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Yogya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang sangat tinggi di perairan selatan DIY pada hari ini, Kamis (27/7/2023).

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 4.0 - 6.0 m atau kategori sangat tinggi. Secara umum Kondisi Cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – Sore hari cerah berawan. Di Malam hari akan Berawan.

Adaun kondisi cuaca pada esok dini hari, Jumat 28 Juli 2023 akan Berawan.

Suhu udara berkisar 20 - 30 °C dengan kelembapan udara 70 - 95 % angin bertiup Dari Timur - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )

      
