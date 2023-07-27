Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Yogya

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang sangat tinggi di perairan selatan DIY pada hari ini, Kamis (27/7/2023).

Tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 4.0 - 6.0 m atau kategori sangat tinggi. Secara umum Kondisi Cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – Sore hari cerah berawan. Di Malam hari akan Berawan.

Adaun kondisi cuaca pada esok dini hari, Jumat 28 Juli 2023 akan Berawan.

Suhu udara berkisar 20 - 30 °C dengan kelembapan udara 70 - 95 % angin bertiup Dari Timur - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )