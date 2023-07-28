10 Negara Ini Paling Dibenci di Dunia

JAKARTA- Sebanyak 10 negara ini paling dibenci dunia menarik untuk diulas. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang merugikan negara lain atau bahkan mengancam perdamaian dunia.

Salah satu contoh adalah mengenai kebijakan ekonomi maupun mengenai hukum yang bisa merugikan negara lain

Dilansir dari World Population Review, Kamis (27/7/2023) berikut adalah daftar 10 negara paling dibenci di dunia.

1. Rusia

Rusia merupakan salah satu negara paling dibenci di dunia. Hal ini karena Rusia hingga kini masih melakukan upaya imperialistik penyatuan kembali Uni Soviet.

Rusia juga kerap terlibat dalam konflik negara lain sebagai seorang agresor publik. Invasi mereka ke Ukraina sejak 2022 lalu juga menambah alasan negara ini begitu dibenci. Selain itu, Rusia juga bekerjasama dengan berbagai negara diktator lain yang juga dibenci.