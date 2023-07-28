AS Perintahkan Personel Pemerintahnya Tinggalkan Haiti, Ada Apa?

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Kamis, (27/7/2023) memerintahkan personel pemerintah non-darurat dan anggota keluarga untuk meninggalkan Haiti sesegera mungkin, dengan alasan "penculikan, kejahatan, kerusuhan sipil, dan infrastruktur perawatan kesehatan yang buruk."

Departemen Luar Negeri mengatakan warga AS yang tidak bekerja untuk pemerintah juga harus meninggalkan Haiti sesegera mungkin "melalui pilihan transportasi komersial atau swasta lainnya."

"Penculikan tersebar luas, dan korban biasanya termasuk warga AS. Penculik dapat menggunakan perencanaan canggih atau memanfaatkan peluang yang tidak direncanakan, dan bahkan konvoi telah diserang," kata Departemen Luar Negeri dalam peringatan perjalanannya, sebagaimana dilansir Reuters.

Haiti telah berjuang untuk menahan kekerasan dan kekacauan ketika geng-geng bersenjata mendorong krisis kemanusiaan yang menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi di tengah seringnya penculikan untuk tebusan, pemerkosaan geng, penyiksaan dan pembunuhan.

Negara Karibia itu belum memilih pemimpin baru sejak Presiden Jovenel Moïse dibunuh pada 7 Juli 2021.

(Rahman Asmardika)