Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Perintahkan Personel Pemerintahnya Tinggalkan Haiti, Ada Apa?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |11:41 WIB
AS Perintahkan Personel Pemerintahnya Tinggalkan Haiti, Ada Apa?
Kedutaan Besar AS di Port Au Prince, Haiti. (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Kamis, (27/7/2023) memerintahkan personel pemerintah non-darurat dan anggota keluarga untuk meninggalkan Haiti sesegera mungkin, dengan alasan "penculikan, kejahatan, kerusuhan sipil, dan infrastruktur perawatan kesehatan yang buruk."

Departemen Luar Negeri mengatakan warga AS yang tidak bekerja untuk pemerintah juga harus meninggalkan Haiti sesegera mungkin "melalui pilihan transportasi komersial atau swasta lainnya."

"Penculikan tersebar luas, dan korban biasanya termasuk warga AS. Penculik dapat menggunakan perencanaan canggih atau memanfaatkan peluang yang tidak direncanakan, dan bahkan konvoi telah diserang," kata Departemen Luar Negeri dalam peringatan perjalanannya, sebagaimana dilansir Reuters.

Haiti telah berjuang untuk menahan kekerasan dan kekacauan ketika geng-geng bersenjata mendorong krisis kemanusiaan yang menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi di tengah seringnya penculikan untuk tebusan, pemerkosaan geng, penyiksaan dan pembunuhan. 

Negara Karibia itu belum memilih pemimpin baru sejak Presiden Jovenel Moïse dibunuh pada 7 Juli 2021.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Amerika Serikat Haiti
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025864/terlibat-pencucian-uang-pengadilan-as-jatuhkan-hukuman-penjara-35-tahun-ke-mantan-pemimpin-geng-haiti-AiubcCgK6j.jpg
Terlibat Pencucian Uang, Pengadilan AS Jatuhkan Hukuman Penjara 35 Tahun ke Mantan Pemimpin Geng Haiti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/18/2989885/nasib-anak-anak-haiti-terjebak-dalam-kekerasan-geng-kriminal-yang-brutal-direkrut-hingga-dibunuh-jika-kabur-X7AZyprjs9.jpg
Nasib Anak-Anak Haiti Terjebak dalam Kekerasan Geng Kriminal yang Brutal, Direkrut hingga Dibunuh jika Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989602/500-kelompok-ham-desak-as-stop-deportasi-warga-haiti-yang-kabur-dari-perang-geng-kriminal-R7va4jqc5X.jpg
500 Kelompok HAM Desak AS Stop Deportasi Warga Haiti yang Kabur dari Perang Geng Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989326/senjata-dari-as-mengalir-deras-ke-ibu-kota-haiti-picu-peningkatan-kekerasan-KBdhE0TpQr.jpg
Senjata dari AS Mengalir Deras ke Ibu Kota Haiti, Picu Peningkatan Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/18/2984810/kekerasan-di-haiti-kian-memanas-as-umumkan-penerbangan-lewat-pesawat-charter-untuk-warganya-yang-terdampar-wYoQquoFzg.jpg
Kekerasan di Haiti Kian Memanas, AS Umumkan Penerbangan Lewat Pesawat Charter untuk Warganya yang Terdampar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/18/2983062/ibu-kota-haiti-tetap-tenang-hingga-hari-ke-2-usai-pm-henry-mundur-akibat-kekerasan-geng-kriminal-as-awasi-transisi-pemerintahan-Db2fL723De.jpg
Ibu Kota Haiti Tetap Tenang hingga Hari ke-2 Usai PM Henry Mundur Akibat Kekerasan Geng, AS Awasi Transisi Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement