Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Bermimpi Bertemu dengan Bung Karno

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor.

Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu. Salah satunya yakni kisah soal mimpi yang di posting di Twitter.

Alkisah, Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan jika suatu hari Gus Dur mengisahkan kepada Mahfud MD soal percakapan Gus Dur saat Penataran P4.

"Saat penataran P4, Gus Dur (GD) tidur. Tiba-tiba dibangunkan oleh Penatar dan ditanya tentang konsep demokrasi," bunyi posting-an itu.

Berikut kira-kira isi percakapan itu.