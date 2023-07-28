Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Penebang Kayu Tewas Terjepit Pohon Keramat yang Ditebangnya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |05:05 WIB
Heboh Penebang Kayu Tewas Terjepit Pohon Keramat yang Ditebangnya
A
A
A

BATAM - Peristiwa menghebohkan dan memunculkan polemik mencuat di mesia sosial. Seorang pria tewas mengenaskan usai terjepit di atas pohon setinggi lebih dari 20 meter di Tanjungsengkuan, Batu Ampar, Batam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kamis (27/7/2023) proses evakuasi korban berlangsung dramatis dan melibatkan sejumlah orang untuk membawa korban ke bawah. Mereka menggunakan peralatan scaffolding milik perusahaan setempat dalam evakuasi korban.

Kejadian tersebut juga viral di media sosial TikTok usai diunggah akun Ilyas Rambe. Dalam tayangan terlihat, seorang yang diduga korban terjepit di atas pohon pada malam hari.

Dari keterangan diketahui, bahwa pria penebang pohon tersebut sedang bekerja bersama dua rekannya saat kecelakaan terjadi.

Proses evakuasi yang berlangsung hingga larut malam, akhirnya berhasil membawa korban turun dari pohon. Namun sayangnya nyawa pria penebang kayu tersebut tidak dapat diselamatkan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Kejadian ini pun menuai beragam komentar dari sejumlah netizen. Banyak yang tidak mempercayai pohon tersebut keramat. Namun ada juga netizen yang percaya ada hal mistis di pohon tersebut.

“Kata warga potong pohon kiri dan kanan, stelah itu pohon menyatu. lalu almarhum terjepit dipohon,” tulis akun @ Rambe***

Halaman:
1 2
      
