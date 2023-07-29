Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Bakal Evaluasi Rute Baru TransJakarta Bandara Soetta jika Tak Sesuai Target

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |01:30 WIB
Heru Bakal Evaluasi Rute Baru TransJakarta Bandara Soetta jika Tak Sesuai Target
Bus Transjakarta (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan melakukan evaluasi terhadap rute baru TransJakarta, Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta (Soeta) jika penumpang tidak sesuai target. Saat ini uji coba rute baru itu masih berlangsung.

"Kenapa kita trial and error? Ini kan keluhan masyarakat. ya kita coba. Kalau tadi tidak mencapai target, ya kita pikirkan," ucap Heru di balai kota, Jumat (28/7/2023).

Diketahui, uji coba TransJakarta rute baru ini, telah berlangsung dari 5 Juli 2023 dan berakhir 26 Juli 2023. Akan tetapi pihaknya kembali memperpanjang waktu hingga 2 Agustus 2023.

Ia mengatakan, penambahan rute baru itu guna menanggulangi salah satu titik kemacetan di Jakarta. Perharinya layanan baru itu telah mengangkat sekitar 700 penumpang, sedangkan kapasitasnya mampu menampung 2.500 orang sehari.

"Namanya saja uji coba. Tujuan pemerintah daerah adalah supaya mengurai kemacetan di sekitar bandara. Kita coba dengan transportasi umum. Tapi sekali lagi kita sampai dimana kelayakannya itu, bisa bagus, bisa dilanjutkan, bisa dipikirkan kembali. Kan namanya juga uji coba," kata Heru.

Sementara itu, PT Transjakarta menyesuaikan jadwal operasional layanan Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat masa uji coba. Hal ini untuk menyesuaikan jam kerja pekerja bandara.

Mulanya, layanan Transjakarta dari Kalideres menuju Bandara Soetta mulai beroperasi dengan headway setiap 20 menit pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pada pagi hari. Lalu pukul 18.00 WIB sampai 21.00 WIB pada malam hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181774/transjakarta-Ichb_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Rute Imbas Demo Buruh di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661/bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3180937/jak_linko-4Qck_large.jpg
Diduga Diadang Oknum Sopir Angkot, JakLingko Pulogadung-Kampung Melayu Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180196/transjakarta-6bZQ_large.jpg
Imbas Demo di Monas, Transjakarta Rekayasa Rute Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913/kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012/transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement