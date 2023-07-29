Heru Bakal Evaluasi Rute Baru TransJakarta Bandara Soetta jika Tak Sesuai Target

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan melakukan evaluasi terhadap rute baru TransJakarta, Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta (Soeta) jika penumpang tidak sesuai target. Saat ini uji coba rute baru itu masih berlangsung.

"Kenapa kita trial and error? Ini kan keluhan masyarakat. ya kita coba. Kalau tadi tidak mencapai target, ya kita pikirkan," ucap Heru di balai kota, Jumat (28/7/2023).

Diketahui, uji coba TransJakarta rute baru ini, telah berlangsung dari 5 Juli 2023 dan berakhir 26 Juli 2023. Akan tetapi pihaknya kembali memperpanjang waktu hingga 2 Agustus 2023.

Ia mengatakan, penambahan rute baru itu guna menanggulangi salah satu titik kemacetan di Jakarta. Perharinya layanan baru itu telah mengangkat sekitar 700 penumpang, sedangkan kapasitasnya mampu menampung 2.500 orang sehari.

"Namanya saja uji coba. Tujuan pemerintah daerah adalah supaya mengurai kemacetan di sekitar bandara. Kita coba dengan transportasi umum. Tapi sekali lagi kita sampai dimana kelayakannya itu, bisa bagus, bisa dilanjutkan, bisa dipikirkan kembali. Kan namanya juga uji coba," kata Heru.

Sementara itu, PT Transjakarta menyesuaikan jadwal operasional layanan Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) saat masa uji coba. Hal ini untuk menyesuaikan jam kerja pekerja bandara.

Mulanya, layanan Transjakarta dari Kalideres menuju Bandara Soetta mulai beroperasi dengan headway setiap 20 menit pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB pada pagi hari. Lalu pukul 18.00 WIB sampai 21.00 WIB pada malam hari.