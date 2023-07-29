Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Buka Jateng Expo 2023, Ganjar Sebut Wadah Promosikan Produk UMKM

Suhardian , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:01 WIB
Buka Jateng Expo 2023, Ganjar Sebut Wadah Promosikan Produk UMKM
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Suhardian)
A
A
A

BANJARMASIN - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka Pameran Dekranasda, Jawa Tengah Expo 2023 di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat 28 Juli 2023 siang.

Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo berharap dengan melalui Expo bisa saling sharing ilmu dengan Kalsel, bagaimana teknik pemasaran produk UMKM agar bisa diminati pembeli dari luar daerah.

"Hari ini kita jualan disini, dengan harapan para pedagang agar berkoordinasi, kolaborasi nanti ada obrolannya, jadi MoU-MoU bakal ditandatangi," ujar Ganjar.

Ada 34 booth dari aneka produk fashion, handycraft hingga olahan makanan dalam expo tersebut. Setiap booth menarik perhatian masyarakat Kalsel dan laris manis di sana.

Produk unggulan lain juga mejeng di sini seperti handycraft, produk fashion hingga olahan makanan yang justru menarik perhatian warga Kalsel.

Ganjar tak lupa memamerkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah, di antaranya keramik asal Boyolali, minyak wangi Atsiri asal Karanganyar hingga batik dari Pekalongan.

Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari ke depan yang disi 34 stand booth dari Jawa Tengah.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement