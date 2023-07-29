Buka Jateng Expo 2023, Ganjar Sebut Wadah Promosikan Produk UMKM

BANJARMASIN - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka Pameran Dekranasda, Jawa Tengah Expo 2023 di Atrium Duta Mall Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat 28 Juli 2023 siang.

Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo berharap dengan melalui Expo bisa saling sharing ilmu dengan Kalsel, bagaimana teknik pemasaran produk UMKM agar bisa diminati pembeli dari luar daerah.

"Hari ini kita jualan disini, dengan harapan para pedagang agar berkoordinasi, kolaborasi nanti ada obrolannya, jadi MoU-MoU bakal ditandatangi," ujar Ganjar.

Ada 34 booth dari aneka produk fashion, handycraft hingga olahan makanan dalam expo tersebut. Setiap booth menarik perhatian masyarakat Kalsel dan laris manis di sana.

Produk unggulan lain juga mejeng di sini seperti handycraft, produk fashion hingga olahan makanan yang justru menarik perhatian warga Kalsel.

Ganjar tak lupa memamerkan produk UMKM unggulan Jawa Tengah, di antaranya keramik asal Boyolali, minyak wangi Atsiri asal Karanganyar hingga batik dari Pekalongan.

Kegiatan tersebut digelar selama tiga hari ke depan yang disi 34 stand booth dari Jawa Tengah.

(Arief Setyadi )