Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sidak di Bali, Dirut Pertamina Tak Segan Tindak Tegas Pangkalan LPG Nakal

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:42 WIB
Sidak di Bali, Dirut Pertamina Tak Segan Tindak Tegas Pangkalan LPG Nakal
Direktur utama Pertamina Nicke Widyawati melakukan sidak SPPBE di Pendungan Denpasar untuk memonitor pasokan LPG Subsidi 3 KG di Bali. Foto: Dok Pertamina
A
A
A

Denpasar- Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar pada, Minggu (30/07). Pada sidak kali ini Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan.

Tak hanya itu, Nicke juga mengatakan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.

“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” kata Nicke.

Lebih lanjut Nicke menjelaskan bahwa proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” ujarnya.

 

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memastikan di tingkat agen dan pangkalan pasokan LPG Subsidi 3 Kg aman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/1/3183434//ipacs-pi3H_large.jpeg
IPACS 2025 Ditutup, Kemenbud RI Teguhkan Diplomasi Kebudayaan Indonesia dengan Negara Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183403//bni_raih_penghargaan_leadership_aa_di_indonesia_esg_leadership_awards_2025-yoCF_large.jpeg
BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183304//mi_burung_dara_sial_interfood-h4O3_large.jpeg
Ramaikan SIAL Interfood 2025, Mi Burung Dara Hadirkan Inovasi Produk hingga Pengalaman Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183292//bapenda_bbnkb-1IHg_large.jpg
BBNKB Bukan Hanya Soal Dokumen, Ini Manfaatnya bagi Warga Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183280//bietanol-TpHl_large.jpg
Pertamina dan Toyota Mau Bangun Pabrik Bioetanol, Ini Dampak Positifnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183264//le_mineral_air_pegunungan-fN34_large.jpeg
Le Minerale Tegaskan Sumber Air Berasal dari Pegunungan, Bukan Air Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement