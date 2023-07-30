Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NASIONAL

Kisah Masuknya Islam ke Banten, Prabu Siliwangi Sering Melihat Cahaya yang Menyala di Langit

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |07:02 WIB
Kisah Masuknya Islam ke Banten, Prabu Siliwangi Sering Melihat Cahaya yang Menyala di Langit
Ilustrasi Prabu Siliwangi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA – Awal kisah Islam masuk ke Banten memiliki sejarahnya tersendiri. Menurut Babad Pajajaran, proses awal masuknya Islam di Banten yakni ketika Prabu Siliwangi, salah seorang raja Pajajaran, sering melihat cahaya yang menyala-nyala di langit.

Untuk mencari keterangan tentang arti cahaya itu, Prabu Siliwangi mengutus Prabu Kian Santang, penasihat kerajaan Pajajaran, untuk mencari berita mengenai hal ini.

Pada pertengahan abad ke-16, daerah Banten bukan hanya menjadi pelabuhan dagang saja, melainkan juga telah tumbuh sebagai pusat kekuasaan (kerajaan). Kesultanan Banten yang sempat mengalami masa keemasan selama kurang lebih tiga abad.

Akhirnya Prabu Kian Santang sampai ke Mekah. Di sana ia memperoleh berita bahwa cahaya yang dimaksud adalah nur Islam dan cahaya kenabian. Akhirnya Prabu Siliwangi memeluk agama Islam dan kembali ke Pajajaran untuk menyebarkan luaskan agama Islam ke masyarakat. Hal terungkap di dalam buku "Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia, karya Binuko Amarseto".

Upaya yang dilakukan Kian Santang hanya berhasil mengislamkan sebagian masyarakat, sedangkan yang lainnya menyingkirkan diri. Akibatnya, Kerajaan Pajajaran pun menjadi berantakan. Legenda yang dituturkan dalam Babad Pajajaran ini merupakan sebuah releksi akan adanya pergeseran kekuasaan dari raja pra-Islam kepada penguasa baru Islam.

Sumber lain menyebutkan, bahwa ketika Raden Trenggono dinobatkan sebagai Sultan Demak yang ketiga (1524) dengan gelar Sultan Trenggono, ia semakin gigih berupaya menghancurkan Portugis di Nusantara. Di lain pihak, Pajajaran justru menjalin perjanjian persahabatan dengan Portugis sehingga mendorong hasrat Sultan Trenggono untuk segera menghancurkan Pajajaran.

