Terbunuhnya DN Aidit, Gembong PKI yang Bertanggung Jawab atas G30S

NAMANYA begitu tersohor sebagai tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), dia adalah Dipa Nusantara (DN) Aidit. Ia merupakan Ketua Central Committee (CC) PKI yang juga menteri dalam Kabinet Dwikora.

Aidit dengan PKI-nya dianggap merongrong kedaulatan NKRI, hingga dirinya dihukum Mati oleh Jenderal Soeharto. Pemerintah Orde Baru mengganggap Aidit dan PKI bertanggung jawab atas Gerakan 30 September (G30S) 1965 atau Gestapu. Aidit dieksekusi tanpa proses hukum yang hingga kini menimbulkan tanda tanya besar.

Melansir Sindonews, penangkapan DN Aidit, dilakukan pada 22 November 1965, pukul 23.00 WIB. Ia ditangkap dari tempat persembunyiannya, di dalam rumah Kasim alias Harjomartono, di Kampung Sambeng, Solo, Jawa Tengah.

Sebelum ke rumah Kasim, Aidit sempat sembunyi di beberapa tempat. Nahas, di rumah Kasim lah dia berhasil dijemput paksa tentara bersenjata lengkap ke Loji Gandrung, Solo, tempat peristirahatan AD.

Sebenarnya Aidit memiliki peluang untuk melarikan diri saat berada di rumah Kasim. Sebab, saat penggerebekan pertama dilakukan di rumah itu, tentara tidak berhasil menemukan tempat persembunyiannya.

Bahkan, setelah rumah itu diobrak abrik, hasilnya tetap nihil. Tentara sempat berpikir Aidit telah berhasil melarikan diri. Namun, pihak intelijen bersikeras dia masih berada dan sembunyi di dalam rumah Kasim.