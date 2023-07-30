Brimob Polda NTB Ledakkan 1.840 Detonator

MATARAM - Satuan Brimob Polda NTB memusnahkan 16 kotak berisi 1.840 batang detonator atau alat picu ledak. Detonator itu berhasil diamankan oleh tim Ops Kapal Baladewa – 8002 milik Ditpolairud Koorpolairud Baharkam Polri pada 24 Juni 2023 lalu.

Pemusnahan dilakukan oleh personel Jibom dari Detasemen Gegana Sat Brimob Polda NTB.

"Yang kita musnahkan ini merupakan barang bukti detonator yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tim Jibom Detasemen Gegana memusnahkannya dengan cara disposal karena barang ini sangat berbahaya sehingga pemusnahan harus segara kami laksanakan," ujar Aipda Rakidi sebagai Operator Bom di area Pendisposalan, Sabtu (29/7/2023).

Lokasi Pemusnahan di Pesisir Pantai Skip Ampenan Mataram. Itu dilakukan dengan lertimbangan agar tidak mengganggu warga, karena letaknya jauh dari keramaian. Lokasi juga menjadi tempat latihan Brimob Pold NTB.