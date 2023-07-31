Advertisement
HOME NEWS NEWS

Layani FIBA World Cup 2023, PLN Siapkan Skema Zero Down Time di IMS GBK

Karina Asta Widara , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:07 WIB
Layani FIBA World Cup 2023, PLN Siapkan Skema Zero Down Time di IMS GBK
Foto: Dok PLN
Jakarta-  PT PLN (Persero) kembali menyiapkan infrastruktur listrik tanpa kedip mendukung turnamen Piala Dunia Bola Basket atau FIBA World Cup 2023 yang akan digelar di Indoor Multifunction Stadium (IMS) Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta pada Agustus 2023.

Pada hari itu akan diadakan pertandingan test event bertajuk Indonesia International Basketball Invitational sebagai ajang persiapan Tim Nasional Indonesia sekaligus menjajal venue tersebut untuk pertama kalinya.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN akan menerapkan sistem Zero Down Time (ZDT) agar pertandingan basket kelas dunia ini bisa berjalan tanpa kedip. Saat ini venue IMS, memiliki daya sebesar 1.385 kilo volt ampere (kVA). Untuk memaksimalkan pasokan listrik terutama saat test event, PLN akan melakukan penambahan daya sementara menjadi 2.700 kVA untuk gedung IMS termasuk broadcast, FOP, booth, dan perangkat pertandingan lainnya.

“Turnamen ini akan melangsungkan 20 pertandingan dalam 10 hari. Tentu saja, sistem kelistrikan menjadi hal yang sangat vital. Maka dari itu PLN siap menyukseskan acara turnamen ini dengan sebaik mungkin di mulai dari test event terdekat,” kata Darmawan.

Darmawan juga menambahkan, sistem keamanan berlapis pasokan kelistrikan juga ikut disiapkan PLN untuk turnamen international ini.

“PLN akan memberikan pasokan listrik yang andal pada kegiatan FIBA World Cup 2023 nanti, terlebih lagi posko siaga dan petugas PLN akan disiagakan pada gardu–gardu, serta peralatan pendukung seperti Unit Gardu Bergerak (UGB), Uninterruptible Power Supply (UPS) serta Distribution Control Center (DCC) mobile untuk memastikan kemanan listrik secara berlapis pada acara tersebut,” ujarnya.

PLN menyiapkan 400 personil yang tersebar di lokasi venue, posko siaga di kompleks GBK, pos Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B), pos Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Barat (UITJBB), gardu induk, dan pos DCC. Tidak hanya disitu, lokasi pendukung seperti hotel hingga sarana latihan pun juga akan diberikan pasokan listrik yang andal oleh PLN.

