Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Keren! Band Pegadaian Raih Juara 3 di Ajang BUMN Fest 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:19 WIB
Keren! Band Pegadaian Raih Juara 3 di Ajang BUMN Fest 2023
Band Pegadaian raih Juara 3 di Ajang BUMN Fest 2023. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - PT Pegadaian mendukung penuh kreativitas dan talenta karyawan tidak hanya di bidang inovasi dan bisnis, begitu juga dalam bidang seni. Hal ini dibuktikan melalui gelaran BUMN Fest 2023, di mana Insan Pegadaian berhasil meraih Juara 3 pada kompetisi Band yang digelar di Auditorium Kantor Pusat PLN, pada Sabtu (29/07/2023).

BUMN Fest 2023 merupakan ajang yang digelar oleh Forum Humas Kementerian BUMN dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kementerian BUMN ke-25. Pertandingan seni ini diharapkan dapat memupuk kreativitas dan kolaborasi dari para Insan BUMN.

Peserta Band Pegadaian diwakili oleh d’Officer, sekumpulan karyawan PT Pegadaian yang pada kesehariannya bekerja sebagai Pemimpin Cabang, Humas, Logistik, CSR, dan Operasional di Kantor Wilayah Pegadaian Bandung. Siapa sangka, para karyawan tersebut ternyata memiliki talenta seni untuk menjadi musisi Tanah Air.

Pemenang Lomba Band di ajang BUMN Fest 2023. (Foto: dok Pegadaian)


Pada Final BUMN Fest 2023, tiga finalis dari Pegadaian, Pelindo, dan Jasa Raharja yang telah mengungguli puluhan peserta dari BUMN lainnya. Tidak main-main, tiga musisi terbaik Indonesia, yakni Ivanka Slank, Andre Dinuth dan Rieka Roeslan ditunjuk menjadi dewan juri untuk menilai penampilan para peserta.

"Rasanya tak menyangka kalau para peserta ini adalah karyawan BUMN. Selama ini dikenal punya keseharian pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan pemerintah, ternyata jago-jago main bandnya,” tutur Rieka Roeslan saat memberikan komentar pada peserta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183505//menyiapkan_perjalanan_jarak_jauh-AuBt_large.jpg
5 Cara Menyiapkan Perjalanan Jarak Jauh dengan KA Brantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183498//bni_dukung_kebangkitan_ekosistem_kreatif_lewat_iccf_2025_di_malang_raya-Cnbm_large.jpeg
BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif lewat ICCF 2025 di Malang Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/1/3183434//ipacs-pi3H_large.jpeg
IPACS 2025 Ditutup, Kemenbud RI Teguhkan Diplomasi Kebudayaan Indonesia dengan Negara Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183403//bni_raih_penghargaan_leadership_aa_di_indonesia_esg_leadership_awards_2025-yoCF_large.jpeg
BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183304//mi_burung_dara_sial_interfood-h4O3_large.jpeg
Ramaikan SIAL Interfood 2025, Mi Burung Dara Hadirkan Inovasi Produk hingga Pengalaman Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/11/3183292//bapenda_bbnkb-1IHg_large.jpg
BBNKB Bukan Hanya Soal Dokumen, Ini Manfaatnya bagi Warga Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement