Keren! Band Pegadaian Raih Juara 3 di Ajang BUMN Fest 2023

JAKARTA - PT Pegadaian mendukung penuh kreativitas dan talenta karyawan tidak hanya di bidang inovasi dan bisnis, begitu juga dalam bidang seni. Hal ini dibuktikan melalui gelaran BUMN Fest 2023, di mana Insan Pegadaian berhasil meraih Juara 3 pada kompetisi Band yang digelar di Auditorium Kantor Pusat PLN, pada Sabtu (29/07/2023).

BUMN Fest 2023 merupakan ajang yang digelar oleh Forum Humas Kementerian BUMN dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Kementerian BUMN ke-25. Pertandingan seni ini diharapkan dapat memupuk kreativitas dan kolaborasi dari para Insan BUMN.

BACA JUGA: Pegadaian Raih Dua Penghargaan di Ajang CSR Outlook 2023

Peserta Band Pegadaian diwakili oleh d’Officer, sekumpulan karyawan PT Pegadaian yang pada kesehariannya bekerja sebagai Pemimpin Cabang, Humas, Logistik, CSR, dan Operasional di Kantor Wilayah Pegadaian Bandung. Siapa sangka, para karyawan tersebut ternyata memiliki talenta seni untuk menjadi musisi Tanah Air.

Pemenang Lomba Band di ajang BUMN Fest 2023. (Foto: dok Pegadaian)





Pada Final BUMN Fest 2023, tiga finalis dari Pegadaian, Pelindo, dan Jasa Raharja yang telah mengungguli puluhan peserta dari BUMN lainnya. Tidak main-main, tiga musisi terbaik Indonesia, yakni Ivanka Slank, Andre Dinuth dan Rieka Roeslan ditunjuk menjadi dewan juri untuk menilai penampilan para peserta.

"Rasanya tak menyangka kalau para peserta ini adalah karyawan BUMN. Selama ini dikenal punya keseharian pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan pemerintah, ternyata jago-jago main bandnya,” tutur Rieka Roeslan saat memberikan komentar pada peserta.