Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Disarankan untuk Menikah Lagi

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Dia kerap melontarkan humor untuk membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang Gus Dur yang sering disarankan untuk menikah lagi. Alasannya, karena seorang kiai yang 'hanya’ dikaruniai anak perempuan dirasa belum lengkap.

Gus Dur memang memiliki empat orang anak perempuan. Karena itu, dirinya sering diperkenalkan dengan perempuan-perempuan lain untuk 'nikah siri' demi mempunyai keturunan laki-laki.

Namun, dia menentang dan memilih 'kabur' dari perempuan-perempuan itu. Dalam sebuah kesempatan di peringatan Hari Kartini 2002 di Kota Yogyakarta, Gus Dur mengungkit perihal poligami ini.

“Karena kalau disebutkan poligami boleh dilakukan asal adil, dan yang menentukan adil tidaknya itu seharusnya adalah sang obyek, yaitu si perempuan,” ujar Gus Dur, dilansir dari laman NU.

Sang istri, Shinta Nuriyah yang ikut mendampingi terlihat tersenyum simpul. Walau di depan istrinya, Gus Dur tetap menyelipkan guyonan terkait poligami.