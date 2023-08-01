Kisah Dewan-Dewan Menteri Dibentuk untuk Gantikan Gajah Mada

JAKARTA – Dewan Dewan menteri dibentuk untuk menggantikan Gajah Mada pada 1357. Kala itu, dikisahkan perubahan drastis terlihat di pemerintahan Kerajaan Majapahit pasca peristiwa Bubat.

Gajah Mada yang mengundurkan diri ternyata berdampak pada perubahan sistem pemerintahan signifikan.

Dewan menteri ini dipimpin oleh menteri paling senior di istana Majapahit. Mpu Prapanca pujangga terkemuka di Kerajaan Majapahit mencatat dengan semangat gaya pemerintahan baru Majapahit dan kematangan Hayam Wuruk dalam berpikir dan mengambil kebijakan.

Menurut Kakawin Nagarakretagama bab 71 - 72 dan 83, sebagaimana dikutip dari "Gayatri Rajapatni : Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit", dari Earl Drake mengisahkan bagaimana para menteri tertinggi mempunyai kedudukan ganda. Mereka harus menjadi kaki tangan sang raja. Demikianlah tatanan baru ini diresmikan oleh para pangeran, seluruh dunia pun puas dan aman tentram, berkat jasa-jasa sang raja.

Gaya pemerintahan Majapahit yang signifikan berubah tentu interaksi antara raja Hayam Wuruk dengan rakyatnya. Hayam Wuruk kerap langsung turun langsung blusukan mengunjungi daerah-daerah di Jawa Timur. Hal ini membuat raja kian memahami kebutuhan rakyat jelata.

Kemudian membuat lebih banyak lagi perubahan, salah satunya dengan mengundang setiap bangsawan dan pimpinan kabupaten ke ibu kota dalam sebuah pertemuan nasional yang diadakan setiap bulan Maret. Dalam pertemuan itu, raja menekankan pentingnya memperhatikan wilayah pedesaan.